Pacchi smarriti in vendita: il blind sale di King Colis arriva anche a Genova

Genova. Sbarca per la prima volta in Liguria il fenomeno del blind sale: dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 il Centro Commerciale Il Terminal di Genova ospiterà King Colis, lo shopping al buio che sta conquistando migliaia di curiosi in tutta Italia.

Come funziona il blind sale di King Colis

La startup francese che per prima ha portato in Italia questo format ha messo a punto un sistema semplice quanto geniale: intercetta i pacchi smarriti o non consegnati dagli e-commerce e li rimette in circolo, trasformandoli in una sorta di “caccia al tesoro” dello shopping. Si paga un pacco a peso, senza poterlo aprire prima, e solo dopo l’acquisto si scopre cosa c’è dentro.

Il format di shopping alternativo è già approdato in diverse città italiane e unisce due leve forti: la curiosità e la speranza di fare un affare. In ogni scatola possono nascondersi accessori hi-tech, abbigliamento di marca, videogiochi o cosmetici. Ma non è raro che, al momento dell’apertura, il bottino si riveli meno entusiasmante del previsto: piccoli oggetti, articoli poco utili o di valore inferiore al prezzo pagato. È questo il paradosso che rende l’esperienza una vera e propria scommessa, a metà strada tra il divertimento e il rischio di rimanere delusi.

Al di là della componente ludica, King Colis intercetta una tendenza più ampia: dare nuova vita a pacchi che altrimenti verrebbero distrutti. Ogni anno in Europa se ne contano milioni, e recuperarli significa ridurre gli sprechi e promuovere l’economia circolare. In questo senso, la blind sale diventa non solo un gioco di fortuna, ma anche un gesto che si inserisce in una logica di sostenibilità.