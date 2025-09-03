Karate, la Pro Recco riparte con grinta: Emma Paddeu agguanta la medaglia di bronzo all’Open League

Recco. Trasferta entusiasmante e dai risultati promettenti per la Pro Recco Karate, che ha inaugurato il nuovo anno sportivo partecipando all’Open League di Lignano Sabbiadoro, una tra le più prestigiose competizioni di karate nel panorama nazionale.

A tenere alto il nome della società recchese sono state Emma Paddeu, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria U14 di Kata, e Camilla Viacava, classificatasi settima nella categoria Juniores di Kata.

“Complimenti alla Pro Recco Karate per questo nuovo inizio e per i risultati ottenuti. Le giovani atlete dimostrano come l’impegno costante, la disciplina e la passione possano trasformarsi in risultati concreti e grandi soddisfazioni. Mi auguro che tanti giovani recchesi possano prendere esempio da loro. E voglio anche ringraziare gli allenatori che stanno accanto a queste giovani promesse” così si congratulano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Leonardo Baldineti.

Alcune immagini della partecipazione della Pro Recco Karate all’Open League