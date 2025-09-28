  • News24
Schiacciatore

Italvolley maschile campione del mondo, tra gli azzurri il genovese Luca Porro

Le congratulazioni della sindaca Salis e del presidente della Regione Bucci

Generico settembre 2025

Genova. Italia travolgente nella galassia del volley, e dopo la vittoria della nazionale femminile, oggi è arrivato un altro successo per il nostro Paese. Ai campionati mondiali di Pasay City, nelle Filippine, l’Italvolley di Ferdinando De Giorgi difendono il titolo conquistato nel 2022.

Vinta 3-1 la finale contro la Bulgaria, con i parziali 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Tra gli azzurri, che aggiungono il quinto trofeo mondiale in bacheca, anche il genovese Luca Porro, giovane schiacciatore cresciuto nella Colombo Volley e già convocato nel 2024 alle Olimpiadi.

Luca festeggia sui social, oltre che in campo, con la foto di rito mentre addenta la medaglia d’oro. E intanto incassa le congratulazioni della sindaca di Genova Silvia Salis: “Anche Genova festeggia con grande orgoglio ed entusiasmo la nazionale maschile di pallavolo che si è confermata campione del mondo nelle Filippine, scrivendo un’altra pagina bellissima dello sport italiano. Un trionfo che arriva a poche settimane di distanza dall’altrettanto straordinaria vittoria mondiale della nazionale femminile. Complimenti alla Federazione, a tutto il movimento e il gruppo azzurro, al commissario tecnico Fefè De Giorgi ma, soprattutto, al nostro schiacciatore Luca Porro, cresciuto nella Colombo Genova. Vincere un mondiale è fantastico, ma riuscire a confermarsi campioni è qualcosa di straordinario”.

“Complimenti a tutta la nazionale italiana di pallavolo, che con una straordinaria vittoria ha conquistato il mondiale rendendo orgoglioso il nostro Paese e regalandoci un’altra pagina indimenticabile di sport – dichiarano anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessora allo Sport Simona Ferro – questo successo, che arriva nello stesso anno in cui la Nazionale femminile ha conquistato il titolo mondiale, conferma la forza e il valore della pallavolo italiana. Un pensiero speciale va a Luca Porro, giovane talento genovese protagonista di questa impresa: in un anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, il suo trionfo rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. A lui, ai suoi compagni e a tutto lo staff azzurro vanno le più sentite congratulazioni da parte della Regione Liguria”.

E secondo quanto riportato dall’Ansa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di volley al Quirinale mercoledì 8 ottobre alle ore 16. Con i ragazzi di De Giorgi ci saranno anche le azzurre di Velasco, che erano già stata invitate precedentemente dal presidente Mattarella dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia.

