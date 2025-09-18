  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Traguardo

L’Istituto Nautico Colombo di Camogli compie 150 anni, due eventi per celebrarlo

Era il maggio del 1875 quando il Comune istituì la scuola: da allora ha forgiato una lunghissima schiera di comandanti e macchinisti e ampliato la didattica e gli indirizzi

Camogli Istituto Nautico San Giorgio

Camogli. L’Istituto Nautico Colombo di Camogli compie 150 anni, un traguardo che ha deciso di celebrare con due eventi eventi finalizzati a onorare passato, presente e futuro della prestigiosa scuola.

Era infatti il maggio del 1875 quando il Comune di Camogli istituì l’Istituto Nautico, che ha forgiato una lunghissima schiera di comandanti e macchinisti, e con il passare degli anni gli indirizzi si sono ampliati comprendendo anche l’Aeronautica e la Logistica.

Anche la didattica ha fatto passi da gigante avvalendosi di mezzi tecnologici all’avanguardia, mantenendo però l’antico spirito di appartenenza alla scuola rimasto nel ricordo di tutti coloro che l’hanno in qualche modo vissuta.

L’Istituto celebra i 150 anni con due eventi speciali: il 27 settembre si svolgerà, con partenza alle ore 10.00 dalla spiaggia Lilla di Camogli, una nuotata aperta a tutti i simpatizzanti della scuola, non agonistica, semplice, con lo scopo di ritrovare vecchi e nuovi volti (per partecipare è necessario inviare una mail entro il 25 settembre a 150anni@itnautico.edu.it)

Dal 4 al 19 ottobre, invece, al Castel Dragone di Camogli sarà allestita una mostra con foto e documenti antichi e moderni che vuole raccontare in breve la storia del Nautico.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.