Isola ecologica al Lagaccio, martedì comitati a Tursi: “Ecco la nostra alternativa”

Genova. Non si ferma la protesta dei cittadini del Lagaccio e di Oregina contro la realizzazione di un’isola ecologica nell’area ex Tdn in via Bartolomeo Bianco. Martedì 23 settembre, alle 14.30, in occasione del consiglio comunale, comitati e associazioni terranno un presidio di protesta davanti a palazzo Tursi e invitano la cittadinanza a partecipare. L’iniziativa è promossa dal coordinamento associazioni Oregina e Lagaccio.

Allo stesso tempo, giovedì 25 settembre, alle 17, il sindacato Spi Cgil del Centro Ovest e del Centro Est organizza il proprio direttivo aprendolo al pubblico al Cap di via Albertazzi. All’ordine del giorno c’è proprio il progetto contestato del polo Amiu.

Nelle ultime settimane la giunta comunale di centrosinistra ha spiegato che non è possibile tornare indietro sul piano di realizzazione perché i lavori sono già stati assegnati e in parte sono iniziati. Sempre la giunta ha dato disponibilità per un nuovo incontro il 17 ottobre.

“Noi però – dicono i comitati – continuiamo a pensare che l’isola ecologica sia un grave errore per il quartiere e proponiamo di mantenere il centro del riuso spostando più a monte gli otto scarrabili. Questa proposta vorremmo presentarla direttamente alla sindaca per chiarire definitivamente la vicenda”.

Alla protesta di martedì, almeno formalmente, non aderiscono i comitati di genitori e lo stesso Spi che hanno intenzione di attendere l’incontro del 17 ottobre.