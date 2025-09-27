  • News24
Infrastrutture stradali: dal Mit 14 milioni destinati alla città metropolitana di Genova

Per interventi di riqualificazione

strade val fontanabuona
Roma. Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 31.115.855 euro per la regione Liguria, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia.
Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
In particolare, le risorse assegnate alla provincia di Genova ammontano a 14.128.258,78 milioni.
