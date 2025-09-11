Infortunio sul lavoro nel cantiere del nodo ferroviario, operaio 24enne cade e finisce in ospedale

Genova. Infortunio sul lavoro questa mattina nel cantiere del nodo ferroviario a Brignole. Un operaio di 24 anni è caduto da un’altezza di circa un metro e mezzo ed è rimasto ferito.

È successo poco prima delle 10. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Squadra Emergenza.

Il giovane ha riportato un trauma alla spalla e lamentava diversi dolori. Soccorso in prima istanza dal personale sanitario che presta servizio in cantiere, è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale San Martino in codice giallo, con ferite di media gravità.

Gli accertamenti sulla dinamica sono condotti dai tecnici del servizio Psal della Asl 3 genovese.