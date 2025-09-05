  • News24
Soccorso

Colpito da infarto in autostrada, automobilista salvato da un camionista

Il conducente di un camion fermo alla stazione di servizio di Sant'Ilario ha attirato l'attenzione di due pattuglie della polizia stradale, subito intervenuta

polizia stradale

Genova. Colpito da infarto in autostrada, si è salvato grazie all’untervento di un camionista e degli agenti della polizia stradale.

È successo il pomeriggio di lunedì 1 settembre. Due pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena erano all’area di servizio Sant’Ilario Nord dell’A12, e sono state chiamate dal conducente di un camion preoccupato per le condizioni di salute del passeggero.

I poliziotti hanno prestato i primi soccorsi all’uomo ma hanno capito che la situazione era molto grave e hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza. 

Una volta arrivati, i soccorsi hanno confermato che l’uomo stava avendo un infarto e hanno disposto l’immediato trasferimento all’ospedale. Gli agenti della stradale hanno quindi scortato l’ambulanza per evitare che rimanesse bloccata nel traffico, e l’uomo è arrivato in ospedale in tempo.

