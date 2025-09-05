Colpito da infarto in autostrada, automobilista salvato da un camionista

Genova. Colpito da infarto in autostrada, si è salvato grazie all’untervento di un camionista e degli agenti della polizia stradale.

È successo il pomeriggio di lunedì 1 settembre. Due pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena erano all’area di servizio Sant’Ilario Nord dell’A12, e sono state chiamate dal conducente di un camion preoccupato per le condizioni di salute del passeggero.

I poliziotti hanno prestato i primi soccorsi all’uomo ma hanno capito che la situazione era molto grave e hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza.

Una volta arrivati, i soccorsi hanno confermato che l’uomo stava avendo un infarto e hanno disposto l’immediato trasferimento all’ospedale. Gli agenti della stradale hanno quindi scortato l’ambulanza per evitare che rimanesse bloccata nel traffico, e l’uomo è arrivato in ospedale in tempo.