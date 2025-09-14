Mancanza di insegnanti, chiusa una sezione d’infanzia alla Bernabó Brea: “Bambini smistati in altri istituti”

Genova. Una decisione improvvisa e sconvolgente ha messo in crisi decine di famiglie genovesi. Venerdì, 12 settembre, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, è stata comunicata la chiusura della “Sezione Arancioni” della scuola dell’infanzia Bernabó Brea a causa della mancanza di personale.

La classe, che doveva ospitare 25 bambini, è stata cancellata con un preavviso minimo, lasciando i genitori in una situazione di profonda difficoltà organizzativa e logistica. La proposta avanzata è quella di smistare i bambini in altri istituti, una soluzione che le famiglie giudicano “inappropriata e ingiusta”, sottolineando come non tenga conto né delle esigenze pratiche, né del benessere emotivo dei piccoli, già alle prese con l’importante passaggio dell’ingresso alla scuola dell’infanzia.

Un gruppo di genitori ha inviato una lettera aperta ai responsabili chiedendo che venga trovata una soluzione “accettabile e trasparente” con urgenza.

La vicenda torna a sollevare ancora una volta il problema della carenza di insegnanti, che secondo alcuni addetti ai lavori deriva da scelte politiche sbagliate. Gli “Idonei esclusi PNRR 23/24“, un gruppo di docenti che ha superato le selezioni ma non è stato ancora assunto, denunciano infatti che la mancata regolarizzazione di queste figure professionali compromette il sistema di istruzione a discapito di famiglie e studenti. A quanto pare, anche quest’anno, il numero di supplenti è destinato a raggiungere cifre record.