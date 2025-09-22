Incontro tra il presidente della Regione Bucci e l’ambasciatrice della Lettonia

Genova. Prima visita istituzionale dell’ambasciatrice della Repubblica di Lettonia in Liguria e a Genova Elita Gavele che questa mattina ha incontrato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Insieme all’ambasciatrice erano presenti anche il capo della rappresentanza dell’agenzia per gli investimenti e lo sviluppo della Lettonia in Italia, Guntis Rubins e il console onorario della Repubblica di Lettonia in Liguria, Alberto Banchero.

L’incontro si inserisce in una visita di due giorni nel capoluogo ligure per incontrare i principali stakeholder istituzionali e il tessuto economico-imprenditoriale ligure e esplorare possibili ambiti di cooperazione nei settori del turismo, della logistica, della cultura.