  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Istituzione

Incontro tra il presidente della Regione Bucci e l’ambasciatrice della Lettonia

Insieme a Elita Gavele presenti anche il capo della rappresentanza dell’agenzia per gli investimenti e lo sviluppo della Lettonia in Italia Guntis Rubins e il console onorario della Repubblica di Lettonia in Liguria Alberto Banchero

Generico settembre 2025

Genova. Prima visita istituzionale dell’ambasciatrice della Repubblica di Lettonia in Liguria e a Genova Elita Gavele che questa mattina ha incontrato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Insieme all’ambasciatrice erano presenti anche il capo della rappresentanza dell’agenzia per gli investimenti e lo sviluppo della Lettonia in Italia, Guntis Rubins e il console onorario della Repubblica di Lettonia in Liguria, Alberto Banchero.

L’incontro si inserisce in una visita di due giorni nel capoluogo ligure per incontrare i principali stakeholder istituzionali e il tessuto economico-imprenditoriale ligure e esplorare possibili ambiti di cooperazione nei settori del turismo, della logistica, della cultura.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.