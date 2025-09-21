Incidente a Chiavari, auto sfonda la ringhiera e vola giù da viale Kasman: guidatore quasi illeso

Chiavari. Tanto spavento, danni ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per l’incidente avvenuto la scorsa notte a Chiavari: un’auto è uscita di strada in viale Kasman, ha sfondato la ringhiera ed è precipitata nel piazzale del concessionario auto all’altezza del ponte della Maddalena.

È successo intorno all’1.20. Subito dopo lo schianto si è attivata la macchina dei soccorsi con vigili del fuoco, automedica e Croce Verde di Chiavari.

Nonostante il volo di alcuni metri, l’automobilista è risultato quasi illeso. Per precauzione è stato comunque portato in ospedale in codice giallo a Lavagna.

I vigli del fuoco lo hanno aiutato a uscire incolume dall’abitacolo, quindi sono iniziate le operazioni di rimozione della vettura.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente, provocato probabilmente dall’elevata velocità.