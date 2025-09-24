  • News24
Ferito

Incidente sul lavoro a Quarto: cede una grata, operaio fa un volo di sei metri e viene trafitto da un pezzo di ferro

L'operaio della Edilizia Acrobatica non stava in quel momento operando su fune, ma è caduto per il cedimento di una grata

ambulanza croce bianca

Genova. Incidente sul lavoro questa mattina alle 11 in via delle Primule, a Quarto.

Un operaio della società EdiliziAcrobatica di 34 anni è caduto in un’intercapedine per il cedimento di una grata. L’uomo, che non stava quindi lavorando su una fune, ha fatto un volo di sei metri.

Si è ferito gravemente, con un pezzo di ferro.

Lunghe le operazioni per tirarlo fuori a cura dei soccorritori. L’uomo, che è rimasto cosciente durante tutte le operazioni di recupero, è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino in codice rosso. Non è in pericolo di vita.

 

