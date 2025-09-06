  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Alle 22

Incidente stradale in via Fereggiano: due persone in ospedale

Uno scooter ha investito un pedone, forse a causa di un malore. Nessuno dei due è in gravi condizioni

squadra emergenza notte

Genova. Incidente stradale ieri sera intorno alle 22 in via Fereggiano nel quartiere di Marassi dove lo scooter guidato da un uomo di circa 60 anni ha investito un pedone all’altezza del supermercato Doro.

Non è chiaro se lo scooterista abbia perso il controllo del mezzo per un errore di manovra o a causa di un malore. Sul posto sono arrivate l’automedica Golf 3, le pubbliche assistenze della Squadra emergenza.

Lo scooterista è stato visitato dall’automedica e lamentava un dolore toracico oltre a quello provocato dalla caduta. E’ stato accompagnato all’ospedale San Martino in codice giallo. Il pedone ha riportato anche lui contusioni ed escoriazioni ed è stato accompagnato all’ospedale Galliera per essere medicato.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.