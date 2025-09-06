Incidente stradale in via Fereggiano: due persone in ospedale

Genova. Incidente stradale ieri sera intorno alle 22 in via Fereggiano nel quartiere di Marassi dove lo scooter guidato da un uomo di circa 60 anni ha investito un pedone all’altezza del supermercato Doro.

Non è chiaro se lo scooterista abbia perso il controllo del mezzo per un errore di manovra o a causa di un malore. Sul posto sono arrivate l’automedica Golf 3, le pubbliche assistenze della Squadra emergenza.

Lo scooterista è stato visitato dall’automedica e lamentava un dolore toracico oltre a quello provocato dalla caduta. E’ stato accompagnato all’ospedale San Martino in codice giallo. Il pedone ha riportato anche lui contusioni ed escoriazioni ed è stato accompagnato all’ospedale Galliera per essere medicato.