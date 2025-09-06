Moto scivola su una macchia d’olio in corso Gastaldi: due feriti

Genova. Ancora un incidente stradale a Genova, questa volta a causa di una macchia d’olio presente sulla carreggiata.

E’ successo nel pomeriggio, poco dopo le 14.30 in corso Gastaldi, all’altezza della Casa dello studente. A farne le spese una coppia di motociclisti.

Sul posto le pubbliche assistenze 821 e 823 della Squadra Emergenza. Entrambi i giovani feriti hanno riportato escoriazioni e bruciature da asfalto e sono stati trasportati all’ospedale San Martino in codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso temporaneamente una delle due corsie. In corso l’intervento di pulizia e messa in sicurezza del tratto.