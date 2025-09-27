Incidente stradale in viale Brigata Bisagno: feriti due giovani scooteristi

Genova. Incidente stradale ieri sera poco prima delle 20:00 in viale Brigata Bisagno alla Foce dove le ambulanze 3-276 e 3-280 della Croce Bianca Genovese sono state inviate in codice rosso per uno scontro tra un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio sono stati il conducente del mezzo a due ruote, che ha riportato le ferite multiple più gravi, e il passeggero, entrambi ragazzi ventenni.

Sono stati entrambi ospedalizzati in codice giallo presso gli ospedali San Martino e Galliera. Sul posto la Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica.