Ieri sera

Incidente stradale in viale Brigata Bisagno: feriti due giovani scooteristi

I due ragazzi, di circa 20 anni, sono stati portati in ospedale in codice giallo

Genova. Incidente stradale ieri sera poco prima delle 20:00 in viale Brigata Bisagno alla Foce dove le ambulanze 3-276 e 3-280 della Croce Bianca Genovese sono state inviate in codice rosso per uno scontro tra un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio sono stati il conducente del mezzo a due ruote, che ha riportato le ferite multiple più gravi, e il passeggero, entrambi ragazzi ventenni.

Sono stati entrambi ospedalizzati in codice giallo presso gli ospedali San Martino e Galliera. Sul posto la Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica.

