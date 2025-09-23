  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In galleria

Incidente stradale sulla A10: tir si ribalta su un fianco tra Arenzano e Varazze

Vigili del fuoco e soccorsi sul posto. Traffico rallentato ma non bloccato

Generico settembre 2025
Genova. Incidente questo pomeriggio poco prima delle 16 sull’autostrada A10 tra Arenzano e Varazze in direzione Ventimiglia dove un mezzo pesante si è ribaltato su un fianco in galleria dopo che il conducente ne ha perso il controllo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Multedo per la messa in sicurezza del mezzo e della carreggiata.
Il conducente è sceso autonomamente dal tir ed è stato affidato alle cure del 118: non è grave. E’ stato trasportato in ospedale a Voltri in codice giallo.
Generico settembre 2025
La polizia stradale sul luogo dell'incidente
Il traffico autostradale è fortemente rallentato ma non bloccato. Sul posto sono presenti anche la polizia stradale e il personale di autostrade. Code di diversi chilometri verso Savona.
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.