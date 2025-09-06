  • News24
Scontro

Foce, grave incidente tra un’auto e un bus in corso Torino: il conducente dell’auto ricoverato in codice rosso

L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure di sanitari

incidente stradale corso torino

Genova. Grave incidente questa mattina in corso Torino nel quartiere della Foce. E’ successo all’altezza dell’intersezione con Corso Buenos Ayres. A scontrarsi un auto e un bus.

L’uomo alla guida dell’utilitaria è rimasto incastrato nell’abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a liberarlo per affidarlo poi alle cure dei sanitari.

Sul posto  sono arrivati l’automedica Golf 1 del 118 e la Squadra Emergenza.

 

incidente stradale corso torino
L'auto incidentata nello scontro in corso Torino

La polizia locale che ha chiuso temporaneamente la strada per i rilievi. La ricostruzione dell’esatta dinamica è compito della sezione infortunistica.

 

