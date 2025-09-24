Incidente stradale a Montebruno, auto esce di strada e si ribalta: ferita una coppia

Montebruno. Incidente nel pomeriggio a Montebruno. A causa di un errore di manovra due persone a bordo di un’auto sono finite fuori strada.
La vettura si è ribaltata fino ad atterrare sulla strada sottostante.
Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, i Volontari del Soccorso Alta Valtrebbia e la pubblica assistenza di Fontanigorda, mentre da Genova si è alzato in volo l’elicottero dei vigili del fuoco.
Stabilizzati i pazienti, sono stati issati a bordo col verricello e condotti in codice giallo all’ospedale San Martino.
