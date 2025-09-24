  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorso

Incidente stradale a Montebruno, auto esce di strada e si ribalta: ferita una coppia

I due occupanti sono stati issati a bordo dell'elicottero e portati all'ospedale San Martino in codice giallo

Generico settembre 2025

Montebruno. Incidente nel pomeriggio a Montebruno. A causa di un errore di manovra due persone a bordo di un’auto sono finite fuori strada.

La vettura si è ribaltata fino ad atterrare sulla strada sottostante. 

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, i Volontari del Soccorso Alta Valtrebbia e la pubblica assistenza di Fontanigorda, mentre da Genova si è alzato in volo l’elicottero dei vigili del fuoco.

Stabilizzati i pazienti, sono stati issati a bordo col verricello e condotti in codice giallo all’ospedale San Martino.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.