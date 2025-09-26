  • News24
Nel pomeriggio

Rossiglione, donna investita dall’auto in retromarcia: grave in ospedale

La donna è stata intubata e trasferita sull’elicottero, che l’ha portata in codice rosso all’ospedale San Martino

Foto d'archivio

Rossiglione. Grave incidente venerdì pomeriggio a Rossiglione, dove una donna di 87 anni è stata investita dall’auto guidata dal fratello, che stava facendo retromarcia.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Verde di Mele e l’automedica, ma le condizioni della ferita sono apparse da subito molto gravi ed è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso Drago per il trasporto in ospedale.

La donna è stata trasferita sull’elicottero, che l’ha accompagnata in codice rosso all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sono gravi. Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

