Rossiglione. Grave incidente venerdì pomeriggio a Rossiglione, dove una donna di 87 anni è stata investita dall’auto guidata dal fratello, che stava facendo retromarcia.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Verde di Mele e l’automedica, ma le condizioni della ferita sono apparse da subito molto gravi ed è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso Drago per il trasporto in ospedale.

La donna è stata trasferita sull’elicottero, che l’ha accompagnata in codice rosso all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sono gravi. Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi.