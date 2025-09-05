  • News24
Incidente

Rapallo, schianto frontale tra due scooter in Aurelia: un uomo in gravi condizioni

È successo poco prima delle 18.30 in prossimità di una curva

automedica 118 soccorso

Rapallo. Grave incidente nel tardo pomeriggio a Rapallo, in via Aurelia Ponente: per cause da chiarire due scooter si sono scontrati frontalmente in prossimità di una curva.

È successo poco prima delle 18.30. Sul posto sono intervenute, oltre all’automedica Tango 1 del 118 di Lavagna, le ambulanze di Volontari del Soccorso di Rapallo e Croce Rossa di Santa Margherita Ligure.

Uno degli scooteristi, cosciente e con ferite di media gravità, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. L’altra persona coinvolta è più grave ed è stata portata in codice rosso allo stesso ospedale.

Alla polizia locale di Rapallo il compito di accertare la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

