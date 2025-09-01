  • News24
Intervento

Incidente sulla statale 45, motociclista finisce in una scarpata

L'uomo è stato recuperato da vigili del fuoco e soccorritori

Generico agosto 2025

Genova. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti sulla Statale 45, in località Montebruno, in Val Trebbia per un incidente stradale che ha visto coinvolti due motociclisti.

Uno dei due, cadendo, è finito oltre il guardrail, in una scarpata. In prima battuta è giunto l’elicottero Drago che ha sbarcato gli elisoccorritori e il personale medico del 118. Questi hanno provveduto a raggiungere e stabilizzare la persona.

Nel frattempo, dal distaccamento dei vigili del fuoco di Chiavari, è arrivata la squadra con l’autoscala che ha recuperato il ferito sul piano strada dove l’ambulanza lo attendeva per il trasporto in ospedale.

Le condizioni del motociclista, interessato da alcuni traumi, non sono gravi.

