Morto l’uomo che aveva investito un pedone in via Reti, è la 13esima vittima dell’anno sulle strade di Genova

Genova. Aveva 82 anni e si chiamava Gaetano Scimone l’uomo morto all’ospedale San Martino dove era ricoverato in seguito a un incidente avvenuto venerdì 26 settembre.

Gaetano Scimone, che è la 13esima vittima del 2025 sulle strade genovesi, intorno alle 19 di venerdì aveva travolto un uomo che stava attraversando fuori dalle strisce in via Reti, a Sampierdarena.

L’82enne aveva avuto la peggio, nello schianto. Meno grave la nipote che era sullo scooter con lui, in qualche modo riparata dal nonno.

Il pedone, secondo la ricostruzione della polizia locale di Genova, era sbucato da dietro una vettura parcheggiata e Scimone non ha potuto fare nulla per evitarlo. Avendo attraversato lontano dalle strisce pedonali, l’investito rischia ora una denuncia per omicidio colposo.

Sul posto erano subito intervenuti i medici del 118 e le pubbliche assistenze. L’anziano che poi è morto, Gaetano Scimone, era stato subito ricoverato in codice rosso, il più grave, ma è nella giornata di sabato che le sue condizioni si sono aggravate.

Con la 13esima morte in un incidente, a tre mesi dalla fine dell’anno, purtroppo, Genova uguaglia la cifra di morti sulle strade dei 12 mesi del 2024 e del 2023, confermandosi città in vetta alle classifiche sul numero di incidenti stradali.

L’ultimo incidente in area urbana si era verificato a inizio settembre a Borgoratti, dove una donna, Fulvia Minetti, era stata travolta da un’auto a cui sembra si fosse disinserito il freno a mano.

Altro incidente mortale quello che ha visto una settimana fa, a Borgo Fornari, la morte di un motociclista di 26 anni, Davide La Corte.