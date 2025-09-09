Genova. Incidente mortale questa mattina in via Borgoratti, nel Levante genovese. Una donna di 72 anni, Flavia Minetti, è stata travolta da un’auto sul marciapiede ed è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione.

È successo intorno alle 7.30. La donna, centrata dal veicolo mentre camminava vicino alla farmacia San Rocco sul lato mare della strada, è stata schiacciata contro il muro e ha riportato diverse fratture scomposte ed esposte al bacino e agli arti inferiori. Appena colpita è andata in arresto cardiaco. Un medico di passaggio si è fermato e ha iniziato la rianimazione. Sul posto, poi, sono arrivati sono l’automedica e l’ambulanza della Squadra Emergenza insieme alla polizia locale. Il personale sanitario del 118 ha tentato per circa mezz’ora la rianimazione, purtroppo senza esito. La donna è stata dichiarata deceduta.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, l‘automobile era parcheggiata dall’altro lato della carreggiata all’altezza di un bar, senza conducente a bordo, quando il freno a mano ha ceduto, lanciando la vettura verso la parte opposta della strada con traiettoria obliqua. La distanza e la leggera discesa della strada hanno fatto sì che il mezzo prendesse velocità, superando il marciapiede e stritolando contro il muro la donna. Il proprietario dell’auto è stato rintracciato pochi minuti dopo, e sottoposto all’alcol test, con esito negativo. L’auto è stata posta sotto sequestro.

Via Borgoratti fino alle 11 è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra rotonda di via Mosso e via Posalunga con deviazioni su corso Europa e su via Timavo per consentire tutti i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.