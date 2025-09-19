Incidente mortale a Borgo Fornari, deceduto motociclista di 26 anni

Genova. Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre, a Borgo Fornari, in Valle Scrivia, in provincia di Genova.
Il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato frontalmente contro un’automobile che procedeva in senso opposto. E’ successo in via IV Novembre. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente.
Sul posto subito i soccorsi con l’automedica del 118 e un mezzo di soccorso di base da Bolzaneto e la Croce verde di Casella ma nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le numerose ferite riportate dal ragazzo.
Sul luogo dell’incidente, per accertare i fatti, anche i carabinieri.