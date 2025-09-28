Incidente mortale a Bargagli, motociclista di 28 anni si schianta contro il guardrail

Genova. Incidente mortale sulla strada statale 45 a Bargagli. Un ragazzo del 1997, residente a Genova, è morto sul colpo schiantandosi con la sua moto contro un guardrail all’altezza di via Martini, nell’immediato entroterra di Genova.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17.30. Secondo le prime ricostruzioni da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori si è trattato di un incidente autonomo. Il giovane ha perso il controllo della sua due ruote per ragioni da chiarire.

Sul posto, oltre all’automedica del 118, la Croce Verde di Lumarzo e i vigili del fuoco, sopraggiunti con l’elicottero ma all’arrivo dei soccorritori per il 28enne non c’era nulla da fare.

Il motociclista, a quanto sembra, era già morto quando altri automobilisti hanno notato la moto a bordo strada e il corpo esanime oltre il guardrail e hanno dato l’allarme.

A causa dell’incidente la statale della Val Trebbia è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 20, in località Bargagli appunto. Dopo le 19.30 è stata riaperta a senso unico alternato.

Sul luogo dell’incidente la polizia stradale, i carabinieri e anche le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Si tratta della 14esima vittima di incidente mortale sul territorio della provincia di Genova dall’inizio del 2025. Ieri sera, a Genova, in ospedale, è morto un anziano, Gaetano Scimone, rimasto ferito mentre con lo scooter aveva travolto un uomo che aveva attraversato lontano dalle strisce a Sampierdarena.

La scorsa settimana, a Borgo Fornari, un altro giovane – David La Corte, 26 anni – era deceduto in un incidente di moto. In quel caso il ragazzo era andato a scontrare frontalmente con un’auto.