Incidente a Marassi, auto finisce ribaltata: chiusa la strada

Genova. Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì in via Monnet, nei pressi dello stadio di Marassi. Due auto si sono scontrate e una è finita ribaltata in mezzo alla strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per aiutare il conducente dell’auto, una Cupra elettrica, a uscire dall’abitacolo, mentre l’altro automobilista è riuscito a uscire da solo dalla vettura.

Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale San Martino in codice verde e giallo. I vigili del fioco sono rimasti sul posto per mettere in sicurezza l’auto ribaltata, e gli agenti della polizia locale hanno temporaneamente chiuso ponte Serra per consentire le operazioni di rimozione.