In mattinata

Pra’, incidente sul lavoro nel cantiere per la diga: operaio cade da una gru

L'uomo stava lavorando su una chiatta in porto, è caduto mentre faceva manutenzione da un’altezza di circa due metri

nuova diga

Genova. Incidente sul lavoro nel cantiere per la costruzione della nuova diga foranea di Genova mercoledì mattina.

Un operaio di circa 50 anni addetto alla gru, che stava lavorando su una chiatta in porto, è caduto mentre faceva manutenzione da un’altezza di circa due metri.

Sul posto è stata inviata l’ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso, e sono intervenuti anche la Guardia Costiera e la security del bacino portuale di Genova.

L’uomo è stato stabilizzato e accompagnato all’ospedale San Martino: le sue condizioni non sono gravi, e gli è stato assegnato un codice giallo. Presente anche il nucleo Psal della Asl per i necessari accertamenti sulla dinamica.

Lo scorso 20 agosto un altro operaio impegnato nella costruzione dei cassoni destinati alla nuova diga foranea è rimasto ferito a Vado Ligure. Durante le operazioni di versamento del cemento con una pompa, è stato colpito all’addome da un violento colpo, causato probabilmente da una sacca d’aria nel tubo.

