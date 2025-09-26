Incidente grave tra auto e tir in galleria, ma è una esercitazione: “Migliorare la sinergia dei soccorsi”

Genova. In base al piano di esercitazione sulla rete autostradale, ieri sera, sull’autostrada A12, si è simulato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture ed un mezzo pesante.

I Vigili del Fuoco, il personale del 118 ed Soc. Autostrade sono quindi intervenuti nella galleria Croce dei Tozzi, fra Sestri Levante e Deiva Marina, ed hanno provveduto ad estricare i feriti simulati e a mettere in sicurezza i mezzi e l’area.

“Queste collaborazioni fra enti – si legge nella nota stampa che accompagna la notizia – hanno lo scopo di migliorare la sinergia fra enti ed effettuare soccorsi più rapidi ed efficaci”.