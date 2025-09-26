  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Test

Incidente grave tra auto e tir in galleria, ma è una esercitazione: “Migliorare la sinergia dei soccorsi”

La simulazione mella galleria Croce dei Tozzi, fra Sestri Levante e Deiva Marina: alla prova le procedure per estricare i feriti e per la messa in sicurezza dell'area

Generico settembre 2025
Generico settembre 2025
Generico settembre 2025 Generico settembre 2025

Genova. In base al piano di esercitazione sulla rete autostradale, ieri sera, sull’autostrada A12, si è simulato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture ed un mezzo pesante.

I Vigili del Fuoco, il personale del 118 ed Soc. Autostrade sono quindi intervenuti nella galleria Croce dei Tozzi, fra Sestri Levante e Deiva Marina, ed hanno provveduto ad estricare i feriti simulati e a mettere in sicurezza i mezzi e l’area.

“Queste collaborazioni fra enti – si legge nella nota stampa che accompagna la notizia – hanno lo scopo di migliorare la sinergia fra enti ed effettuare soccorsi più rapidi ed efficaci”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.