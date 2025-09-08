Camion dei rifiuti si ribalta sulla statale 225, due feriti e lunghe code

Cicagna. Un camion di Ideal Service, che con Amiu e San Germano (Iren) si occupa della raccolta dei rifiuti nelle valli del Tigullio, si è ribaltato lunedì mattina mentre percorreva la statale 225 della Fontanabuona finendo in mezzo alla carreggiata.

L’incidente è avvenuto tra Cicagna e Ferrada. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: l’autista e il collega a bordo del camion, lievemente feriti, sono stati stabilizzati e accompagnati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, con qualche ripercussione sul traffico.