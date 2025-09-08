  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In mattinata

Camion dei rifiuti si ribalta sulla statale 225, due feriti e lunghe code

L'incidente è avvenuto tra Cicagna e Ferrada. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: l'autista e il collega a bordo del camion sono rimasti lievemente feriti

Generico settembre 2025
Foto Facebook Comitato Salviamo la Fontanabuona

Cicagna. Un camion di Ideal Service, che con Amiu e San Germano (Iren) si occupa della raccolta dei rifiuti nelle valli del Tigullio, si è ribaltato lunedì mattina mentre percorreva la statale 225 della Fontanabuona finendo in mezzo alla carreggiata.

L’incidente è avvenuto tra Cicagna e Ferrada. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: l’autista e il collega a bordo del camion, lievemente feriti, sono stati stabilizzati e accompagnati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, con qualche ripercussione sul traffico.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.