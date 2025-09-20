Incidente mortale in valle Scrivia, David è la tredicesima vittima da inizio anno

Ronco Scrivia. Si chiama David La Corte il motociclista di 26 anni morto venerdì sera in un incidente in moto avvenuto a Borgo Fornari, nel territorio comunale di Ronco Scrivia.

Il giovane, genovese residente in Valbisagno, è rimasto coinvolto in un frontale con un’auto, un urto fortissimo che lo ha ucciso praticamente sul colpo.

Secondo le primissime ricostruzioni il giovane stava percorrendo in via IV Novembre, la strada provinciale 35 quando si è scontrato contro un’auto che procedeva in senso opposto. Non è chiaro se abbia perso il controllo della moto o se vi siano stati altri problemi, ma La Corte è finito sull’asfalto. Quando i soccorritori – l’automedica del 118, un mezzo di base da Bolzaneto e la Croce verde di Casella – sono arrivati sul posto era in arresto cardiaco. Purtroppo vani tutti i tentativi di rianimarlo.

Sull’incidente e sulla dinamica stanno indagando i carabinieri, che hanno già effetto i rilievi e meno sotto sequestro la moto del ventiseienne. Nelle prossime ore il pubblico ministero di turno dovrà decidere se disporre o meno l’autopsia.

La Corte è la tredicesima vittima sulle strade genovesi e provinciali da inizio anno. L’ultima persona a morire in strada, poco più di una settimana fa, è stata Fulvia Minetti, uccisa da un’auto senza freno a mano in via Borgoratti. A tre mesi e mezzo dalla fine dell’anno, ne manca solo una per uguagliare la stessa cifra del 2024 e del 2023, con buona pace della cosiddetta “vision zero”.