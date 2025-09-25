San Colombano Certenoli. Grave incidente giovedì mattina sulla strada statale 225 della Fontanabuona, in località Bavaggi nel comune di San Colombano Certenoli.

L’incidente ha coinvolto una ragazza di 25 anni che era a bordo di una moto ed è andata a sbattere contro un mezzo parcheggiato lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Verde di Carasco, il personale medico del 118 e i carabinieri. Alla luce delle condizioni della ragazza è stato stabilito il trasporto in elicottero con Drago all’ospedale San Martino di Genova, dove è arrivata in codice rosso.

La giovane è stata inizialmente assistita nel presso il Punto di Rianimo del pronto soccorso e verrà trasferita in Rianimazione. Sedata e intubata, la prognosi riservata.