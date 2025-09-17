Incidente al casello di Nervi, auto si schianta contro il guardrail: due feriti, grave una donna

Genova. Grave incidente nel primo pomeriggio al casello autostradale di Genova Nervi: un’auto è andata a sbattere contro il guardrail e le due persone all’interno sono rimaste ferite.

Sul posto l’automedica del 118 di Genova con l’ambulanza della Croce Verde di Quarto e la polizia stradale.

Ad avere la peggio è stata una donna, che viaggiava come passeggera, portata all’ospedale San Martino in codice rosso per un trauma toracico. L’uomo che era alla guida, invece, è stato accompagnato anche lui al San Martino in codice giallo.

All’origine della perdita di controllo del mezzo, secondo quanto riferito dai soccorritori, c’è stato probabilmente un malore. Non risultano altri veicoli coinvolti.