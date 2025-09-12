  • News24
Attenzione

Incidente in A7: lunghe code tra svincolo A12, Bolzaneto e Genova Ovest

Ore di passione per chi è diretto verso il capoluogo ligure

Coda autostrada
Foto d'archivio

Genova. Sono ore di passione per chi viaggia sulle autostrade genovesi, dove in A7 si è verificato un incidente che sta pesantemente condizionando la viabilità della tratta.

L’episodio è accaduto nel parte terminale prossima a Genova Ovest, provocando lunghe code fino a Bolzaneto e anche nella parte di A12 vicina allo svincolo con la Genova Milano in direzione del capoluogo ligure.

Secondo le prime informazioni non si registrano per fortuna feriti. Ancora da capire i mezzi coinvolti e la dinamica del sinistro

