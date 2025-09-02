Perde il controllo della moto e si schianta sul guardrail della A12: in codice rosso al San Martino

Genova. Un grave incidente stradale si è verificato questa sulla A12, in direzione di Genova, nel tratto compreso tra Rapallo e Nervi. Un uomo di circa 40 anni è stato coinvolto in una caduta con la sua moto ed è stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, i quali hanno provveduto a stabilizzare l’uomo. Il motociclista ha riportato diverse contusioni su varie parti del corpo e, in particolare, un possibile trauma cranico.

Una pattuglia della Polizia Stradale è intervenuta per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi.