Paura a Mignanego, fulmine colpisce il tetto di una casa e scatena un incendio

Mignanego. Paura questa notte a Fumeri, frazione del comune di Mignanego, dove un fulmine ha colpito il tetto di una palazzina di due piani provocando un incendio.

Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco di Bolzaneto che si è trovata con il tetto già in gran parte compromesso dalle fiamme. Nonostante l’entità dell’incendio i pompieri sono riusciti a contenere i danni, salvando il piano terreno ed anche l’impianto fotovoltaico installato sul tetto in fiamme.

In appoggio dalla sede centrale è stata inviata una ulteriore squadra, il carro aria respirabile, l’autobotte ed il funzionario di guardia. Giunti sul posto anche sindaco e il vicesindaco, una ambulanza della Croce Bianca e i carabinieri.

Non è stato necessario procedere all’evacuazione dell’edificio. Non si registrano né feriti né persone intossicate. Il primo piano dell’abitazione risulta inagibile.