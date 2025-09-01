  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Incendio in un capannone a Busalla, in fiamme auto d’epoca

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 12.30 dopo la segnalazione relativa a una densa colonna di fumo che si è alzata nella zona di via Fontanelle

Vigili del fuoco

Busalla. Un grosso incendio è scoppiato lunedì mattina in un capannone di Busalla dove erano custodite diverse auto d’epoca.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 12.30 dopo la segnalazione relativa a una densa colonna di fumo che si è alzata nella zona di via Fontanelle.

Sul posto sono intervenute le squadre di Busalla e di Genova per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non risultano feriti, ma poco prima delle 13 l’incendio era ancora in corso. Da quantificare i danni alle auto custodite nel capannone.

Più informazioni
leggi anche
Generico agosto 2025
Fiamme
Incendio in via Asiago, paura nella notte: salvati due gatti intrappolati in casa
incendio rogo elicottero vigili fuoco generica
La situazione
Incendio a Rossiglione, tre feriti salvati dalle fiamme: trentenne grave al San Martino
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.