Incendio in un capannone a Busalla, in fiamme auto d’epoca

Busalla. Un grosso incendio è scoppiato lunedì mattina in un capannone di Busalla dove erano custodite diverse auto d’epoca.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 12.30 dopo la segnalazione relativa a una densa colonna di fumo che si è alzata nella zona di via Fontanelle.

Sul posto sono intervenute le squadre di Busalla e di Genova per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non risultano feriti, ma poco prima delle 13 l’incendio era ancora in corso. Da quantificare i danni alle auto custodite nel capannone.