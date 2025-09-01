In giro con due cellulari rubati infastidisce i passanti: arrestato 44enne

Genova. Un uomo di 44 anni, residente fuori dalla provincia di Genova, è stato arrestato dalla polizia su ordinanza di custodia cautelare in carcere e denunciato per ricettazione.
Gli agenti di una volante ieri pomeriggio sono intervenuti in piazza Luccoli dove il 44enne aveva infastidito i passanti.
I poliziotti, dopo averlo rintracciato, lo hanno fermato scoprendo durante la sua identificazione che aveva a suo carico un aggravamento della misura cautelare con relativa custodia cautelare in carcere.
La successiva perquisizione personale ha consentito agli agenti di trovare l’uomo in possesso di due cellulari di dubbia provenienza, dei quali uno risultato rubato, nel corso della mattina, in una RSA, dall’ingresso della reception. Il 44enne è stato così accompagnato presso il carcere di Marassi.