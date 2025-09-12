In centro città una piazza dedicata a Santa Caterina Fieschi Adorno

Genova. Dal 12 settembre la piazzetta adiacente alla chiesa della Santissima Annunziata di Portoria, nota anche come Santuario di Santa Caterina, e al Museo dei Cappuccini è dedicata a Santa Caterina Fieschi Adorno.

L’iniziativa, promossa dal Museo dei Cappuccini, è un omaggio alla memoria della storica rettrice dell’ospedale Pammatone, simbolo di carità e dedizione, e un modo per celebrare i valori di solidarietà e accoglienza che hanno sempre contraddistinto la storia di Genova e dei Genovesi.

Alla cerimonia sono intervenuti l’Arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, e rappresentanti del Comune e del Municipio Centro Est.

“Questa intitolazione è per noi motivo di grande gioia, per la Diocesi e per la Città, che ha dato i natali a questa grande donna santa – ha detto l’Arcivescovo Tasca – L’incontro con Gesù plasmò tutta la vita di Caterina, una vita improntata alla carità, all’amore per il prossimo, per i malati e per gli infermi. La sua opera ha lasciato tante tracce di bene nella nostra città, ed è stata fonte di altrettante opere meritorie di suoi discepoli, fra cui Ettore Vernazza. Santa Caterina è ancora oggi per noi un esempio di cura e dedizione per gli altri, fonte di ispirazione per chiunque conosce la sua storia straordinaria di sacrificio, amore e devozione”.

“Quella di Santa Caterina Fieschi Adorno è una figura straordinaria, scolpita nel cuore, nell’anima e nella storia della nostra città che oggi, su impulso del Museo dei Cappuccini, le dedica uno spazio ritagliato tra due luoghi di immenso valore spirituale, religioso e culturale – ha aggiunto l’assessora al Welfare Cristina Lodi – Genova vanta un’antichissima tradizione di solidarietà, accoglienza e sostegno ai più fragili: una tradizione di cui Santa Caterina è stata protagonista e precursora, rinunciando alle ricchezze materiali per dedicare, insieme al marito Giuliano, il resto della sua vita terrena alla cura dei poveri e degli ammalati”.

“In un mondo, quello del terzo millennio, in cui le donne faticano ancora a prendersi gli spazi che meritano nella vita economica, sociale e politica, in Italia come in gran parte del resto del mondo, la storia della genovese Caterina Fieschi Adorno, poi proclamata Santa, testimonia quanto le donne possano fare per il progresso umano e civile, superando ostacoli, culturali e familiari in apparenza insormontabili”, è il commento della presidente del Municipio Centro Est Simona Cosso.

Chi era Caterina Fieschi Adorno

Nata a Genova nel 1447 dalla nobile famiglie dei Fieschi, Santa Caterina è riconosciuta come un esempio di carità e dedizione.

La sua profonda conversione la condusse a dedicare la propria esistenza alla cura dei malati e dei bisognosi, assumendo il ruolo di rettrice dell’ospedale Pammatone, un’istituzione cruciale per la Genova del XV-XVI secolo. Le sue significative esperienze spirituali sono documentate in opere quali “Dialogo spirituale” e il “Trattato del Purgatorio”.

Proclamata Santa nel 1737 e riconosciuta co-patrona degli ospedali italiani dal 1943, Santa Caterina Fieschi Adorno è universalmente la Santa ligure più nota e un vanto per il patrimonio culturale e religioso genovese.