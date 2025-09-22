Impararte, Palazzo Ducale mette in rete l’offerta formativa della città

Genova. Mercoledì 24 settembre a Palazzo Ducale si svolgerà – dalle 15 alle 18 – la XVIII edizione di Impararte, iniziativa divenuta negli anni un appuntamento imperdibile per conoscere l’offerta formativa che il Palazzo e tutte le principali realtà culturali cittadine mettono a disposizione del mondo della scuola e delle famiglie.

Organizzato dai Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale nei Saloni del Maggiore e del Minor Consiglio, l’evento – un vero e proprio Open Day dell’orientamento per i docenti – raccoglie oltre cinquanta tra musei, teatri, biblioteche, archivi e centri di ricerca, che nelle rispettive postazioni hanno l’occasione di illustrare ai partecipanti, in un dialogo diretto in forma di workshop, le loro proposte per l’anno scolastico appena iniziato.

Proposte a loro volta raccolte in una pubblicazione dall’omonimo titolo Impararte, curato ogni anno da Palazzo Ducale e spedito nelle scuole e a casa di oltre 10.000 insegnanti entro la fine di agosto.

«Sono molto contenta che uno dei miei primi impegni come presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura sia la partecipazione a questa giornata dedicata all’offerta formativa – sottolinea Sara Armella –, un vero e proprio Salone dell’orientamento che coinvolge le scuole e tutte le realtà che si occupano di questo importante settore.

Palazzo Ducale realizza come ogni anno una pubblicazione che ha il pregio di essere un punto di riferimento per la programmazione delle attività didattiche in città. A questo prezioso strumento unisce momenti di dialogo e di confronto con gli operatori e l’Open Day è un perfetto esempio della nostra capacità di fare rete. Non solo: dall’ascolto e dal feed back con insegnanti e realtà del territorio siamo in grado di ricalibrare la nostra offerta rendendola sempre più in sintonia con le esigenze dei ragazzi.

Un pubblico, quello dei giovani, cui Palazzo Ducale tiene in modo particolare poiché rappresentano i futuri cittadini e la cultura è uno strumento per promuovere il loro spirito critico, la capacità di osservazione e la consapevolezza. Il ruolo di un’istituzione come Palazzo Ducale è proprio questo, consapevoli che solo attraverso la conoscenza possiamo costruire un futuro migliore».

Il programma che Palazzo Ducale presenterà nell’occasione è estremamente articolato e modulabile con grande flessibilità per venire incontro alle esigenze delle scuole. E particolarmente nutrita anche quest’anno è l’offerta di corsi di formazione che Palazzo Ducale dedica a insegnanti ed educatori – corsi che spaziano dall’arte alla storia, dalla matematica all’economia e alle tecnologie – tutti fruibili con la Card docenti. In un’ottica di inclusione non verranno del tutto abbandonate le proposte in versione online, per consentire a studenti e docenti che operano sul territorio e a livello nazionale di partecipare alle attività.

Il livello della partecipazione all’Open Day è sempre alto (alcune centinaia gli insegnanti ed operatori del settore educativo, oltre a curatori di musei e autorità cittadine), a riprova del fatto che l’iniziativa risponde ad una precisa esigenza dei docenti di tutti gli ordini e gradi. Ai docenti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Il catalogo Impararte si può ritirare presso la biglietteria di Palazzo Ducale ed è scaricabile dal sito www.palazzoducale.genova.it. Per partecipare è consigliabile prenotare online al link www.palazzoducale.genova/prenotazioni