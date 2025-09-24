“Impararte”, a Palazzo Ducale l’offerta formativa della città con 60 realtà culturali e 300 docenti

Genova. Circa 60 realtà culturali rappresentate, tra musei, biblioteche, archivi, centri di ricerca, e oltre 300 docenti partecipanti alla XVIII edizione di Impararte, iniziativa divenuta negli anni un appuntamento imperdibile per conoscere l’offerta formativa che la città mette a disposizione del mondo della scuola e delle famiglie.

A dare il via all’open day, organizzato dai Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale nei Saloni del Maggiore e del Minor Consiglio, sono state la presidente e la direttrice di Palazzo Ducale, Sara Armella e Ilaria Bonacossa, la responsabile dei Servizi educativi di Palazzo Ducale Maria Fontana e la dirigente dell’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (Usr Liguria) Nadia Dalmasso.

La presidente Armella ha sottolineato l’importanza della cultura nella formazione e nella crescita delle giovani generazioni e ha rimarcato il ruolo delle professionalità di Palazzo Ducale nel settore educativo. “Impararte, con questa 18esima edizione diventa maggiorenne – ha continuato – e mi piace che una delle mie prime uscite pubbliche come presidente sia proprio la partecipazione a questa giornata perché è mia intenzione sviluppare azioni ferme e continue per attrarre un pubblico, quello dei ragazzi e delle ragazze, a cui teniamo molto”.

L’evento – un vero e proprio salone dell’orientamento per i docenti – ha permesso agli addetti di musei, biblioteche e altre realtà culturali di illustrare nelle rispettive postazioni, in un dialogo diretto in forma di workshop, le loro proposte per l’anno scolastico appena iniziato.

Proposte a loro volta raccolte in una pubblicazione dall’omonimo titolo Impararte, curato ogni anno da Palazzo Ducale e spedito nelle scuole e a casa di oltre 10.000 insegnanti entro la fine di agosto.

Il catalogo Impararte si può ritirare presso la biglietteria di Palazzo Ducale ed è scaricabile dal sito www.palazzoducale.genova.it.