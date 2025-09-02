  • News24
Successo

Il genovese Bresh conquista il disco di platino con “La tana del granchio” e si prepara al tour nei palasport

La certificazione di platino per "La tana del granchio" e il successo dell'album "Mediterraneo" confermano Bresh come uno dei nomi di punta della scena musicale italiana, pronto a portare la sua musica sui palchi più importanti

Genova. Un nuovo importante traguardo per il rapper genovese Bresh: il suo singolo “La tana del granchio” ha ottenuto la certificazione di disco di platino. Il brano, che ha scalato le classifiche e si è posizionato stabilmente nella Top 10 Fimi/NIQ e su Spotify e Shazam, fa parte dell’album “Mediterraneo”, anch’esso certificato disco d’oro.

L’album “Mediterraneo”, forte del suo primo posto al debutto, si conferma un successo restando per dodici settimane consecutive nella Top 10 degli album più venduti. I sedici brani che lo compongono, tutti ispirati al mare, al viaggio e alla Liguria, riflettono l’immaginario e la poetica dell’artista.

Dopo il successo discografico, Bresh è pronto a incontrare i fan nei palazzetti. A partire da fine ottobre, il rapper sarà protagonista per la prima volta di un tour nei palasport che toccherà diverse città italiane: Jesolo (25 ottobre) – data zero, Roma (1° novembre), Milano (6 e 7 novembre) – entrambe le date sono già sold out, Bologna (9 novembre)

