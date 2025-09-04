Il Festival resta a Sanremo, c’è l’accordo Rai-Comune. Bucci: “Grande soddisfazione”

Sanremo. “Dopo due giorni di proficuo e intenso lavoro, è stato raggiunto l’accordo tra Comune di Sanremo e Rai nell’ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana”, che resta dunque nella Città dei Fiori. È quanto ha annunciato ieri l’azienda.

La delegazione di dirigenti Rai è stata ricevuta a Sanremo a Palazzo Bellevue dal sindaco Alessandro Mager e dagli assessori Alessandro Sindoni e Enza Dedali.

Presenti anche il capo di gabinetto del sindaco, Giulio Camillino, i componenti della commissione tecnica di valutazione, ovvero le dottoresse Rita Cuffini (dirigente al turismo, presidente della commissione), Monica di Marco (segretario generale, membro della commissione), Cinzia Barillà (dirigente servizi finanziari, membro della commissione) e il consulente legale avvocato Harald Bonura.

La procedura amministrativa – spiega la Rai – proseguirà nei prossimi giorni con i rispettivi passaggi istituzionali, tra cui anche il passaggio in Cda Rai, necessari per chiudere l’iter.

“Grande soddisfazione per l’accordo raggiunto tra Rai e Comune di Sanremo. Sanremo è il Festival, e il Festival è Sanremo. Questo accordo rafforza non solo la centralità della città dei Fiori, ma anche l’immagine della Liguria nel mondo. Un patrimonio culturale e turistico che merita di essere valorizzato e difeso”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi commentano l’accordo. “Un legame che non è solo tradizione – rimarcano il presidente Bucci e l’assessore Lombardi – ma identità, storia e futuro della nostra terra”.