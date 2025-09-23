Il Coro Amwaj dalla Palestina al Teatro Modena con lo spettacolo “Dalia – Voce dall’esilio”

Genova. Domani mercoledì 24 settembre, alle ore 18.30, al Teatro Gustavo Modena una serata eccezionale per presenze e messaggio in collaborazione con il Comune di Genova – Assessorato alla Cultura: “Dalia, Voce d’esilio” con il coro di giovani palestinesi Amwaj (Onde) che arrivano a Genova da Betlemme e Hebron per celebrare la musica come aggregante sociale e veicolo universale di cultura, inclusione e pace.

Un concerto in cui si fondono brani e canzoni della musica tradizionale e contemporanea palestinese. Il coro, diretto da Mathilde Vittu è composto da giovanissimi studenti e studentesse palestinesi, risultato virtuoso del programma educativo istituito dalla Scuola corale Amwaj, fondata nel 2015 nel sud della Cisgiordania, con l’obiettivo di offrire un’educazione musicale qualitativa e gratuita alle nuove generazioni.

L’ingresso è libero, su prenotazione.

Il Progetto

La scuola corale Amwaj (“onde”) è un programma educativo istituito nel 2015 a Hebron e Betlemme, nel sud della Cisgiordania, da Mathilde Vittu e Michele Cantoni. L’obiettivo è quello di offrire un’educazione musicale intensiva e di qualità a bambini e giovani che non hanno accesso ad alcuna attività artistica. Oggi, 65 bambini, bambine e giovani di età compresa tra i 7 e i 22 anni, ricevono dalle sei alle otto ore di lezioni settimanali che includono canto corale, tecnica vocale, lingue straniere, cultura e formazione musicale, introduzione al pianoforte e alle percussioni, teatro, espressione corporea, yoga e ben altro. Inoltre, cinque giovani adulti seguono attualmente, presso la scuola corale, una formazione professionale (direzione, composizione, arrangiamento, accompagnamento al pianoforte, pedagogia) per diventare a loro volta formatrici e formatori. L’équipe di insegnanti svolge anche regolari attività di mediazione in tutta la Cisgiordania (scuole, SOS Children’s Villages, centri culturali, ospedali, campi profughi, aziende, ecc.).

Grazie ad un approccio socialmente inclusivo (parità dei sessi, non affiliazione ad alcun contesto sociale, politico o religioso) e al ruolo centrale riservato sia agli scambi culturali che al dialogo interculturale, i giovani membri di Amwaj hanno accesso ad un vasto repertorio musicale (musica occidentale di tutte le epoche, musica tradizionale araba e world music) e a brani regolarmente commissionati da Amwaj a compositori e compositrici di fama. Il coro, accanto ad artisti locali e internazionali in residenza, presenta ogni mese nuovi spettacoli in molteplici località della Cisgiordania. A livello locale e regionale si è esibito anche in Galilea, a Gerusalemme e in Giordania. Le numerose collaborazioni e la dimensione collettiva di apertura all’Altro sono al centro delle missioni pedagogiche, artistiche e umane del coro Amwaj.