Il colonnello Michele Lastella lascia Genova dopo quattro anni: sarà comandante provinciale dei Carabinieri di Lucca

Genova. A quattro anni esatti dal suo insediamento e all’esito di indagini importanti che hanno sgominato traffici di droga, truffe agli anziani e hanno portato anche all’arresto del pericoloso latitante dell’ndrangheta Pasquale Bonavota il colonnello Michele Lastella lascia Genova per ricoprire il prestigioso incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Lucca.

Lastella, 47 anni, originario di Bisceglie in provincia di Barletta, era stato in Liguria una prima volta dal 2014 al 2018 quando aveva guidato a compagnia carabinieri di Chiavari. Era tornato a Genova nel settembre del 2021 a comandare il reparto operativo dei carabinieri.

L’indagine simbolo per lui è certamente quella che ha portato all’arresto del super latitante Pasquale Bonavota, considerato uno dei più pericolosi ’ndranghetisti. Era stato arrestato il 27 aprile 2023 in chiesa, anzi nella cattedrale di San Lorenzo, al termine di un’indagine delicata che i carabinieri di Genova avevano compiuto insieme al Ros e ai colleghi di Vibo Valenzia.

Ma Lastella, che oggi ha salutato informalmente i giornalisti con cui ha più collaborato in questi anni, va particolarmente fiero anche delle inchieste, grandi e piccole, che hanno in questi anni portato a sgominare diverse gang dedite alla truffe agli anziani. “Questo ci ha portato a essere punto di riferimento non solo italiano ma anche internazionale ma significa soprattutto essere stati vicini alle problematiche dei cittadini”.

Oltre alle indagini su traffici di droga e alle attività messe in campo per incrementare la sicurezza soprattutto in centro storico, tra le indagini del colonnello insieme al nucleo investigativo dell’Arma, quella che hanno portato a individuare ‘Tito e Bob’, che avevano ucciso e fatto a pezzi il barbiere 18enne Mahmoud gettando poi i resti in mare. I due sono stati condannati all’ergastolo in primo grado.

La promozione del colonnello Lastella arriva insieme al cambio di altri sette ufficiali all’interno del comando provinciale di Genova. A guidare il reparto operativo dal prossimo 23 settembre sarà il colonnello Marco Alesi, in arrivo dal comando generale ma con un passato alla guida del nucleo investigativo di Bari.