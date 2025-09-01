Il chitarrista jazz genovese Matteo Prefumo vince il “Grand Prize” al Made in New York Jazz Competition 2025

Genova. Il chitarrista e compositore genovese Matteo Prefumo ha vinto il Grand Prize al prestigioso Made in New York Jazz Competition 2025, affermandosi come vincitore assoluto tra gli oltre 40 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Il concorso, primo al mondo ad aver introdotto una formula interamente online per il jazz internazionale, ha visto una giuria d’eccezione composta da tre icone del jazz mondiale: Randy Brecker, Lenny White e Mike Stern.

Matteo ha partecipato con il suo brano originale “A New Beginning”, eseguito insieme a Tony Tixier (pianoforte), Josh Ginsburg (contrabbasso) e Francesco Ciniglio (batteria). Il video ha ottenuto il maggior numero di voti nella categoria “Compositori” da parte del pubblico online, per poi essere selezionato dalla giuria come vincitore assoluto del concorso, superando le altre categorie: strumento solista, voce solista, band e arrangiamento.

“Ricevere questo premio ha per me un valore enorme. Essere ascoltato e riconosciuto da leggende come Randy Brecker, Lenny White e Mike Stern è qualcosa che non dimenticherò mai,” ha dichiarato Matteo Prefumo. “A New Beginning è un brano molto personale: è la mia prima composizione in forma estesa e, probabilmente, la prima che rispecchia davvero come armonia e melodia suonano nella mia mente. Volevo scrivere qualcosa di armonicamente complesso, ma con una melodia così cantabile che chiunque potesse ricordarla o canticchiarla”.

La vittoria segue un altro importante riconoscimento ottenuto da Prefumo lo scorso Dicembre negli Stati Uniti, quando è stato premiato con lo ISJAC Rule Beasley Prize in Jazz Leadsheet Composition per il brano “The Way It Is!”, eseguito per la prima volta durante il tour con il gruppo americano del vibrafonista Joe Locke, con Jim Ridl al pianoforte, Lorin Cohen al contrabbasso e Vladimir Kostadinovic alla batteria.

La giuria dell’ISJAC è presieduta dal famoso pianista e arrangiatore e Grammy Award winner John Beasley.

Classe 1991, Matteo Prefumo è cresciuto a Genova, dove ha iniziato fin da giovanissimo lo studio della musica. Negli anni ha collaborato e condiviso il palco con artisti del calibro di Joe Locke, Seamus Blake, Dado Moroni e George Garzone, portando il suo sound in numerosi festival italiani e internazionali.