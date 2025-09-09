  • News24
Il 15 ottobre SpediFORM al Career Day della Blue Economy

L'obiettivo dell'evento è favorire l'incontro tra imprese, associazioni e  giovani che guardano alla Blue Economy come ad un'opportunità professionale importante

Logo spediporto

Genova. SpediFORM, Società di formazione di Spediporto, scende in campo anche quest’anno per il Career Day della Blue Economy organizzato dal Blue Skills Village, che si svolgerà mercoledì 15 ottobre a partire dalle ore 9.00 , presso il Centro Congressi del Porto Antico di Genova (Foyer Grecale).

L’evento, che fa parte del programma della Genoa Shipping Week 2025, rappresenta come sempre, un’occasione da non perdere per favorire l’incontro tra imprese, associazioni e  giovani che guardano alla Blue Economy come ad un’opportunità professionale importante.

Dal canto loro, per le imprese del settore marittimo, logistico, portuale, il Career Day (al quale possono aderire gratuitamente), rappresenta l’occasione per individuare soggetti in grado di coprire le posizioni aperte. Sarà, dunque, possibile non solo presentare la propria realtà aziendale ma anche incontrare direttamente studenti, neolaureati, professionisti qualificati, svolgendo “in diretta” colloqui di valutazione.

Un altro aspetto da non sottovalutare è legato alle nuove professioni che si stanno affermando anche nel cluster marittimo, logistico, portuale. Lavori che vanno prendendo sempre più campo grazie allo sviluppo tecnologico e che possono rappresentare uno sbocco interessante e innovativo per chi è in cerca di occupazione.

Il Career Day avrà, dunque, anche la finalità di orientare i partecipanti verso queste nuove attività, valorizzando le esperienze e le testimonianze di chi già si è inserito e così facendo, ha ampliato le proprie competenze.

SpediFORM, in linea con la propria mission, ha dunque deciso di partecipare e di stimolare le aziende del settore, con la convinzione che l’evento possa rappresentare un’occasione significativa, non solo di reclutamento ma anche di conoscenza di tutta la gamma di possibilità offerte a chi è in cerca di occupazione.

Per le aziende interessate (si può aderire fino e non oltre il 15 settembre) Blue District Village metterà a disposizione uno spazio dedicato dove sarà possibile presentare la propria organizzazione, evidenziarne l’identità, la storia e illustrare i profili professionali ricercati, con particolare attenzione alle competenze chiave richieste.

Adesioni e informazioni agli indirizzi mail info@spediporto-genova.com o info@spediform.it

