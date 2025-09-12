I Dialoghi sulla rappresentazione dedicati all’Oriente, tutto pronto per XVIII edizione

Genova. I Dialoghi sulla rappresentazione dedicati all’Oriente, arrivati alla diciottesima edizione con la direzione artistica di Sergio Maifredi, proseguono al Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” (Villetta Dinegro, piazzale Mazzini 4, Genova), istituzione che per la prima volta ospita un progetto di Teatro Pubblico Ligure. Martedì 16 settembre 2025, alle ore 17.30, il filosofo Simone Regazzoni è il protagonista di “Lo zen, la filosofia e l’arte del tiro con l’arco”, in cui rievoca la vicenda di Eugen Herrigel, professore di filosofia tedesco, che si trasferisce in Giappone tra il 1924 e il 1929 per insegnare all’Università di Sendai. Qui, per studiare zen in modo non puramente teorico, inizia a praticare kyudo, il tiro con l’arco tradizionale giapponese sotto la guida del maestro Awa Kenzō. Al suo ritorno scrisse “Lo zen e l’arte del tiro con l’arco” che rappresenta una sintesi originale di pensiero orientale e filosofia, contribuendo a far conoscere lo zen in Occidente.

Mercoledì 17 settembre, ore 17.30, si torna al Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” (Villetta Di Negro, piazzale Mazzini 4) per ascoltare il poeta e scrittore Alessandro Rivali su “L’Oriente di Marco Polo”. Da secoli il Milione di Marco Polo è un’avventura dello spirito che non smette di affascinare, la pietra miliare della letteratura di viaggio. Gli occhi di Marco sono gli occhi dello stupore, gli occhi di uno dei primi occidentali a tuffarsi nei misteri dell’Oriente per diventarne lo scriba. Il suo sguardo ha il candore dell’infanzia e allo stesso tempo è uno zoom ad altissima definizione che registra oggi dettaglio. Come insegna la grande poesia. Tra le narrazioni di città sconfinate, giardini delle delizie, incantamenti, battaglie e sorprendenti bestiari, emerge la gioia inesauribile di narrare, di allietare il cuore dell’uomo con le storie. Ed è per questo che la sua stella non tramonterà mai sul nostro immaginario.

L’Oriente, da sempre avvolto da un’aura di mistero e fascino, resta per molti un universo ancora da scoprire. “Dialoghi sulla rappresentazione/L’Oriente” intende offrire uno sguardo su culture, storie e visioni che intrecciano antiche tradizioni e modernità. Un viaggio simbolico verso terre lontane, ma sempre più vicine nel nostro quotidiano. Un invito a conoscere l’altro, per ritrovare nuove prospettive su noi stessi.

Al Museo Chiossone l’ingresso è libero fino a esaurimento posti, su prenotazione solo su whatsapp al 351 4472182. Al Chiossone è possibile visitare il Museo prima dello spettacolo con un biglietto di 5 euro intero, 3 euro ridotto, gratuito per i residenti solo dopo lo spettacolo (chiusura ore 19). Info Museo “E. Chiossone” 010 55 77950, museochiossone@comune.genova.it

La diciottesima edizione dei “Dialoghi sulla rappresentazione/L’Oriente” si conclude venerdì 19 settembre, ore 17.30, a Palazzo Reale con la cartografa e artista Laura Canali protagonista della lectio “Mediterraneo che unisce”.

Dialoghi sulla rappresentazione è un progetto di Teatro Pubblico Ligure in collaborazione con Musei Nazionali di Genova – Direzione regionale Musei Nazionali Liguria e Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” e Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”, con il patrocinio del Comune di Genova.

BIOGRAFIE

SERGIO MAIFREDI

Regista, presidente e direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure, da lui fondato nel 2007. Dirige teatri e festival. È ideatore di progetti di audience engagement e community development per Amministrazioni Pubbliche e Comuni, Fondazioni, Istituti Italiani di Cultura e Istituzioni internazionali. Ideatore e direttore del Portus Lunae Art Festival, Pieve Ligure Scali a Mare Art Festival ed Albitimilium Theatrum fEst. Ideatore del progetto di rete STAR sistema teatri antichi romani. Curatore delle mostre d’arte Tutto il Teatro in un manifesto, il manifesto d’arte in Polonia a vent’anni dalla caduta del Muro (2009) a Palazzo Ducale di Genova, Yves Klein, judo e teatro, corpo e visioni (2012 Genova Palazzo Ducale, 2013 Roma Villino Corsini) con Bruno Corà e Wisława Szymborska.La gioia di scrivere (Genova, 2023, Museo d’Arte contemporanea di Villa Croce). È stato regista residente al Teatr Nowy di Poznan in Polonia dal 2005 al 2014 dove ha diretto “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello, “Il raggiratore” di Carlo Goldoni e “Lo sceicco bianco” di Fellini, tradotti in polacco. Nel 2012 è stato insignito dal Ministero degli Esteri della Repubblica di Polonia della medaglia di Benemerito per la diffusione della cultura polacca in Italia. Dal 2013 al 2017 è stato membro della giuria del premio cinematografico Grand Off a Varsavia. Ha diretto oltre cinquanta spettacoli in Italia. Consigliere di amministrazione della Fondazione Carlo Felice di Genova dal 2010 al 2014, direttore organizzativo del Teatro Vittoria di Roma dal 2010 al 2016, direttore artistico del Teatro Comunale di Barletta dal 2009 al 2013, vice direttore del Teatro della Tosse Genova dal 1995 al 2007. Membro della Commissione Nazionale Unesco dal 2009 al 2012. È recentemente stato incaricato della direzione artistica del Teatro Cavour di Imperia.

SIMONE REGAZZONI

Simone Regazzoni (Genova 1975), filosofo, già allievo di Jacques Derrida, ha conseguito un dottorato in filosofia presso le Università di Paris 8 Vincennes-Saint-Denis e Genova. Insegna presso l’IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) di Milano e Ancona diretta da Massimo Recalcati. Pratica l’Arte Marziale coreana del Hwa Rang Do. È cintura nera primo dan di Tae Soo Do. È autore di La decostruzione del politico. Undici tesi su Derrida, il melangolo, 2006; Derrida. Biopolitica e democrazia, il melangolo, 2012; Stato di legittima difesa. Obama e la filosofia della guerra al terrorismo, Ponte alle Grazie, 2013; Jacques Derrida. Il desiderio della scrittura, Feltrinelli, 2019; La palestra di Platone. Filosofia come allenamento, Ponte alle Grazie, 2020; Oceano. Filosofia del pianeta, Ponte alle Grazie, 2022. Ha scritto tre romanzi: Abyss, Longanesi, 2014; Foresta di tenebra, Longanesi, 2017; I segni del male, Rizzoli, 2020.

ALESSANDRO RIVALI

Alessandro Rivali (Genova, 1977) ha pubblicato La riviera del sangue (Mimesis 2005), La caduta di Bisanzio (Jaca Book 2010), La terra di Caino (Mondadori 2021). Ha pubblicato i libri intervista Giampiero Neri. Un maestro in ombra (Jaca Book 2010) e Ritorno ai classici. Una conversazione con Giampiero Neri (Ares 2020). Ha curato le lettere inedite di Eugenio Corti dal fronte russo Io ritornerò (Ares 2015) e firmato Paradiso (Mondadori 2018), che raccoglie le conversazioni con Mary de Rachewiltz, la figlia di Ezra Pound. Nel luglio 2023 è uscito il suo primo romanzo: Il mio nome nel vento (Mondadori). È direttore delle Edizioni Ares.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Venerdì 19 settembre 2025, ore 17.30

Palazzo Reale, Salone da Ballo

Via Balbi 10, Genova

LAURA CANALI

Cartografa, artista

MEDITERRANEO CHE UNISCE

Fa parte di “PAROLE ANTICHE PER PENSIERI NUOVI/MEDITERRANEO” -Terza edizione

Biglietti: 10 euro intero; 8 euro ridotto

Prevendita sempre on line su www.mailticket.it e in biglietteria un’ora prima degli eventi

Info whatsapp 351 4472182 o info@teatropubblicoligure.it

A Palazzo Reale è possibile visitare il Museo un’ora prima dello spettacolo con lo stesso biglietto

Info Palazzo Reale 010 2705231/010 2705231

ANTEPRIME A GIUGNO E LUGLIO

FANNO PARTE DI “PAROLE ANTICHE PER PENSIERI NUOVI/MEDITERRANEO” – Terza edizione

27 GIUGNO, PALAZZO REALE

MARCO RAMAZZOTTI, archeologo, Università La Sapienza di Roma “Dita rosate ai confini dell’Eurasia”

4 LUGLIO, PALAZZO REALE

LOREDANA SIST, egittologa, Università La Sapienza di Roma “L’Egitto e i due mari. Storia millenaria di rotte, traffici marittimi e interazioni multiculturali”

11 LUGLIO, PALAZZO REALE

FRANCO D’AGOSTINO, assiriologo, Università La Sapienza di Roma “La Mesopotamia. Il Mediterraneo prima del Mediterraneo”

Gli interventi sono disponibili sul canale Youtube di Teatro Pubblico Ligure