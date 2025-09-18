Ha un malore mentre guida e finisce contro le auto in sosta: ricoverato in codice rosso al San Martino

Genova. Ha accusato un malore, ma invece di fermarsi ha provato a raggiungere la sede della Croce Blu di Castelletto distante pochi metri. E così, questa mattina, un uomo di 65 anni è finito con la sua auto contro alcune vetture parcheggiate in corso Carbonara, a Genova.

Fortunatamente, è riuscito ad arrivare a poche centinaia di metri di distanza dai soccorritori e l’impatto con le altre auto parcheggiate è stato lieve.

L’intervento di soccorso è stato quindi molto rapido: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’automedica Golf 4. I soccorritori hanno subito rianimato l’uomo, che è stato poi trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Presente anche la polizia locale, che ha gestito il traffico per permettere ai mezzi di operare in sicurezza.