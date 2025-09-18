  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Botta

Ha un malore mentre guida e finisce contro le auto in sosta: ricoverato in codice rosso al San Martino

Ha provato a dirigersi verso la croce di Castelletto, ma non ce l'ha fatta

croce blu castelletto via boine

Genova. Ha accusato un malore, ma invece di fermarsi ha provato a raggiungere la sede della Croce Blu di Castelletto distante pochi metri. E così, questa mattina, un uomo di 65 anni è finito con la sua auto contro alcune vetture parcheggiate in corso Carbonara, a Genova.

Fortunatamente, è riuscito ad arrivare a poche centinaia di metri di distanza dai soccorritori e l’impatto con le altre auto parcheggiate è stato lieve.

L’intervento di soccorso è stato quindi molto rapido: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’automedica Golf 4. I soccorritori hanno subito rianimato l’uomo, che è stato poi trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Presente anche la polizia locale, che ha gestito il traffico per permettere ai mezzi di operare in sicurezza.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.