Grette, tappi di birra da tutto il mondo: la mostra della collezione di Saverio Reggio

Genova. Sabato 27 settembre 2025 alle 17.30 si svolgerà presso La Fabbrica delle Immagini – Voltini Lab del Centro Civico Buranello di Genova Sampierdarena l’inaugurazione della mostra “Grette. Tappi di birra da tutto il mondo”, basata sulla collezione Saverio Reggio, tra i primi e tra i più forniti collezionisti di grette della città.

Iniziata nel 1989, questa raccolta conta oggi circa 38.000 grette, nome con cui i tappi corona sono conosciuti a Genova, di cui circa 2.000 esposti in rappresentanza di 10 paesi su circa 190.

Questa attività conta in Liguria una mezza dozzina di adepti, su un totale italiano di oltre 200. Caratteristica della collezione di Reggio, come di altre, è il considerare solo il prodotto birra, mentre molti collezionisti spaziano su qualunque bevanda o prodotto che richieda come sigillo appunto un tappo corona.

In collezione sono presenti tappi risalenti agli anni ’50 del secolo scorso, famosi nell’ambiente per essere ancora dotati di una guarnizione in sughero, e si arriva a quelli dei giorni nostri, stampati a laser, passando per quelli litografati degli anni’80 e ’90 con guarnizione in plastica.

Tale collezione vive e matura per consumo diretto proprio e degli amici ma soprattutto per scambio, a livello nazionale, europeo e mondiale, tanto che Reggio valuta di aver intrapreso scambi con circa 400 persone nel mondo.

«Quel che più gratifica», dice Reggio, «sono le amicizie nate in questo ambito con scambi di visite famigliari in Spagna, Francia ed in altri paesi, e che spesso mi hanno visto incontrare collezionisti ovunque: ricordo con piacere uno scambio con una collega francese en plein air sul sagrato di Notre Dame a Parigi, con i passanti che guardavano esterrefatti, e un altro a Santiago del Cile, in un fumoso “malfamato” bar».

L’esposizione sarà visitabile a ingresso gratuito fino a venerdì 10 ottobre, dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

Collegata alla mostra è la programmazione del film finlandese “100 litri di birra” di Teemu Nikki al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15). L’opera sarà proiettata venerdì 26 settembre alle 21 con degustazione di birre artigianali alle 20; sabato 27 alle 18.30; venerdì 3 ottobre alle 21 in versione originale con sottotitoli in italiano e venerdì 10 alle ore 19 con la chiusura della mostra.

Il film sarà programmato anche al Nickelodeon (via della Consolazione, 5r) sabato 27 settembre alle 21:15, domenica 28 alle 18:30 e mercoledì 1° ottobre alle 21:15.

“100 litri di birra” è una commedia caustica su due sorelle che producono una birra artigianale tipica delle zone rurali della Finlandia, il sahti. Quando ne devono fare cento litri per il matrimonio della sorella, le due realizzano la loro bevanda migliore. Peccato che, per festeggiare il risultato, le protagoniste se lo bevono tutto, ragione per la quale dovranno trovare in pochissimo tempo altri sahti in giro per il paese in cui vivono.