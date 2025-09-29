Alberghi, il Grand Hotel Savoia di Genova diventa un Hilton a marchio Curio Collection

Genova. Il Grand Hotel Savoia, uno dei primi alberghi a cinque stelle a Genova, situato a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Principe, passa sotto il marchio Curio Collection by Hilton.

Hilton, che conta oltre 100 hotel, tra cui 11 hotel Curio Collection, ha annunciato tre nuovi Curio a Genova, Sorrento e Milano. E Genova sarà il primo dei tre a essere pronto, già entro la fine dell’anno. Di fatto si tratta di una sistemazione di una struttura esistente per rispondere ai canoni del marchio di lusso.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza in Italia con tre nuove strutture a marchio Curio Collection, inclusa la prima struttura Hilton a Genova e un’ulteriore crescita a Milano e Sorrento – le parole di Alan Mantin, vice president, development, Southern Europe, Hilton – ogni struttura incarna l’etica di Curio Collection, attraverso hotel straordinari in alcune delle destinazioni più ambite al mondo, con architetture distintive di alto livello ed esperienze curate che valorizzano il carattere unico di ciascuna proprietà. Siamo fiduciosi che queste nuove aggiunte attireranno viaggiatori desiderosi di esplorare la ricca diversità e il fascino che l’Italia ha da offrire”.

Il Grand Hotel Savoia Genova, Curio Collection by Hilton, ha 117 camere. L’inaugurazione è prevista per dicembre 2025. L’albergo incarna lo splendore della Belle Époque dal 1897. E’ dotato di un ristorante di livello, di un lobby bar e di una lounge panoramica ma anche di un ampio spazio meeting adatto ai viaggiatori business, una ballroom sul rooftop e aree benessere, tra cui spa e palestra.